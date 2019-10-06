ПОЛІТИКА НОВИНИПро звільнення йдеться в указі президента №355 від 10 червня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області
Володимир Зеленський
"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - відзначається в указі.
Бедрія призначив на посаду екс-президент Петро Порошенко у жовтні 2015 року.
У серпні 2017 року Порошенко присвоїв Бедрію звання генерал-майора.
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10 06 2019 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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