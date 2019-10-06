Зеленський звільнив Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області

Про звільнення йдеться в указі президента №355 від 10 червня.

Володимир Зеленський

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - відзначається в указі. Бедрія призначив на посаду екс-президент Петро Порошенко у жовтні 2015 року. У серпні 2017 року Порошенко присвоїв Бедрію звання генерал-майора. Читайте також: Зеленський планує звільнити Луценка наступного тижня

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