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Зеленський звільнив Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області
Про звільнення йдеться в указі президента №355 від 10 червня.
Зеленський звільнив Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки Володимир Зеленський

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - відзначається в указі.

Бедрія призначив на посаду екс-президент Петро Порошенко у жовтні 2015 року.

У серпні 2017 року Порошенко присвоїв Бедрію звання генерал-майора.

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10 06 2019 13:11
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