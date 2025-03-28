Землетрус у М'янмі забрав життя 144 людей, тисячі постраждалих

Найбільше постраждали міста Сагайн і Мейктіла.

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався в центральній частині М’янми 28 березня, зросла до 144 людей, ще 732 поранені.

Про це повідомляють Reuters і BBC.

Вашингтон проаналізував стихійне лихо на основі його сили й глибини. За даними Геологічної служби США й Агентства США з міжнародного розвитку, землетрус міг забрати тисячі життів і спричинити значні економічні збитки. Найбільше постраждали міста Сагайн і Мейктіла.

"Загалом населення цього регіону проживає в будівлях, які є вразливими до землетрусів, хоча є і стійкі споруди", — йдеться у висновках фахівців.

У столиці Таїланду Бангкоку через сейсмічну активність упав недобудований хмарочос. Через це загинули вісім людей, сказав Reuters місцевий посадовець. За даними рятувальників, понад сотню людей, які перебували на будівельному майданчику, досі вважають зниклими безвісти. У селищі неподалік міста Мандалай у Мʼянмі з-під завалів дістали 20—25 тіл, багато постраждалих доставили до міської та районної лікарень.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу був на глибині лише 10 км. Науковий співробітник Британської геологічної служби Роджер Муссон розповів, що це означає серйозні руйнування.

"Ударні хвилі не розсіюються, коли вони йдуть від вогнища землетрусу до поверхні. Тому будівлі відчули всю силу трясіння", — сказав науковець.