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Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 37

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 37, пошукова операція триває третю добу
Протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останньою під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес.
Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 37 Фото: emsc-csem.org

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 37, пошукова операція триває третю добу, повідомляє "Європейська правда".

Протягом ночі рятувальники знайшли тіла шести загиблих, останньою під ранок знайшли тіло 22-річної дівчини під завалами 4-поверхового будинку у місті Дуррес.

Фото: Європейська правда 

22-річна Гризельда Лала - одна з дев'яти членів родини Лала, які всі разом опинилися під завалами, пошуки ще 5 членів родини тривають.

Крім того, тіла трьох загиблих знайшли під уламками одного будинку у місті Тумана.

Фото: Європейська правда

У середу в Албанії сталися ще два сильних поштовхи магнітудою 5,6 і 5,3: перший у місті Дуррес, яке найбільше постраждалому від попереднього землетрусу, а другий на південний захід від Мамурраса.

Потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.

У лікарнях перебувають понад 600 постраждалих.

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28 11 2019 09:45
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