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Зеркаль вирішила звільнитися з МЗС

"В Україні є багато завдань, які є цікавішими, ніж робота послом"
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль планує завершити свою роботу у МЗС, і вважає, що разом зі своєю командою вона виконала усі завдання, які стояли перед нею.
Зеркаль вирішила звільнитися з МЗС Фото:espreso.tv

"Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як я була призначена на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом з колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", - відповіла Зеркаль на запитання про те, якою вона бачить свою роль у новому Міністерстві, повідомляє LB.ua.

"Зараз у мене завдання - визначитися з процедурними питаннями в арбітражі щодо моряків. І, думаю, цим я завершуватиму свою каденцію у МЗС. Треба рухатися далі", - додала вона.

Розповідаючи про свою подальшу діяльність, Зеркаль зазначила, що наразі не визначилася, але залишати Україну вона не планує.

"Я не зацікавлена залишати країну. Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є цікавішими, ніж робота послом. Тому буду враховувати, де буду потрібна... або не потрібна", - сказала заступник глави МЗС.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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