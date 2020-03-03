Зернова асоціація: 11% озимих посівів у слабкому стані

«На початок весни в Україні загальна площа озимих зернових культур в слабкому стані (зріджені посіви, які потребуватимуть пересіву або підсіву) складе близько 0,8 мільйона гектарів, або 11% від посіяних»

Близько 11% посівів озимої пшениці та зернових в Україні станом на початок весни перебувають слабкому стані та потребують пересіву або підсіву.

Про це повідомляють в «Українській зерновій асоціації», передає "Громадське".

«На початок весни в Україні загальна площа озимих зернових культур в слабкому стані (зріджені посіви, які потребуватимуть пересіву або підсіву) складе близько 0,8 мільйона гектарів, або 11% від посіяних», — повідомляють в асоціації.

Врожай зернових та олійних культур у 2019 році сприяв великим надходженням валюти в економіку. Це призвело до суттєвого зміцнення курсу гривні протягом року — з 28 гривень за долар до менш ніж 24 гривень за долар. Проблеми з наступним врожаєм можуть загрожувати майбутнім надходженням від експорту зернових та можуть змінити ситуацію на валютному ринку.

Нагадаємо, що зниження прогнозу по валовому збору врожаю зернових і олійних культур в 2020 рік у асоціації пояснюють зменшенням посівів зернових і олійних культур (майже на 0,5 млн га порівняно з минулим роком до - 25 млн га) і теплою погодою цієї зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками і гризунами.