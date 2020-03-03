Зернова асоціація: 11% озимих посівів у слабкому стані
Про це повідомляють в «Українській зерновій асоціації», передає "Громадське".
«На початок весни в Україні загальна площа озимих зернових культур в слабкому стані (зріджені посіви, які потребуватимуть пересіву або підсіву) складе близько 0,8 мільйона гектарів, або 11% від посіяних», — повідомляють в асоціації.
Врожай зернових та олійних культур у 2019 році сприяв великим надходженням валюти в економіку. Це призвело до суттєвого зміцнення курсу гривні протягом року — з 28 гривень за долар до менш ніж 24 гривень за долар. Проблеми з наступним врожаєм можуть загрожувати майбутнім надходженням від експорту зернових та можуть змінити ситуацію на валютному ринку.
Нагадаємо, що зниження прогнозу по валовому збору врожаю зернових і олійних культур в 2020 рік у асоціації пояснюють зменшенням посівів зернових і олійних культур (майже на 0,5 млн га порівняно з минулим роком до - 25 млн га) і теплою погодою цієї зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками і гризунами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків