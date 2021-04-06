НОВИНИВартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впала на 7,4% після того, як гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск у Твітері опублікував мем із натяком на "припинення відносин" з Bitcoin.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жартівливий твіт Маска знову обвалив Bitcoin
Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.
За даними торгів у п’ятницю станом на 15:20 за Києвом вартість Bitcoin дорівнює 35 900 доларів США. Інші криптовалюти також демонструють спад, повідомляє Coindesk.
Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку на цьому ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Нагадаємо, що 13 травня вартість найпопулярнішої криптовалюти впала на майже 8% після того, як Ілон Маск у Твітері припустив, що його компанія Tesla може продати свої залишки Bitcoin.
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04 06 2021 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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