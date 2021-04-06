Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Жартівливий твіт Маска знову обвалив Bitcoin

Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня
Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впала на 7,4% після того, як гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск у Твітері опублікував мем із натяком на "припинення відносин" з Bitcoin.
Жартівливий твіт Маска знову обвалив Bitcoin Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.
 
За даними торгів у п’ятницю станом на 15:20 за Києвом вартість Bitcoin дорівнює 35 900 доларів США. Інші криптовалюти також демонструють спад, повідомляє Coindesk.
 
Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня.
 
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку на цьому ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2021 16:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.