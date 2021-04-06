Жартівливий твіт Маска знову обвалив Bitcoin

Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня

Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впала на 7,4% після того, як гендиректор компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск у Твітері опублікував мем із натяком на "припинення відносин" з Bitcoin.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

За даними торгів у п’ятницю станом на 15:20 за Києвом вартість Bitcoin дорівнює 35 900 доларів США. Інші криптовалюти також демонструють спад, повідомляє Coindesk.

Нині вартість найпопулярнішої криптовалюти вже на 70% нижча від її рекорду у 64 801 дол., який був встановлений 14 квітня.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку на цьому ринку. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.