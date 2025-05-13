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Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві

13 травня 2025, 13:47
Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві
Жерар Депардьє. Фото: AFP
Французький актор отримав 18 місяців умовного терміну і штраф 20 000 євро.

Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками під час знімання фільму "Зелені віконниці" у 2021 році. 

Про це повідомляє агенція Reuters. 

Француз отримав умовний тюремний термін на 18 місяців. 

76-річний актор був визнаний винним у домаганнях до дизайнерки декорацій та асистентки режисера, хоча сам Депардьє не був присутнім на судовому засіданні. 

Ще в жовтні 2023 року до поліції звернулася 54-річна дизайнерка декорацій Амелі, яка розповідала, що він "брутально схопив її" в коридорі й цей напад зупинили тільки охоронці актора. 

Крім того, жінка розповідала про деякі обурливі коментарі, нібито він вимагав вентилятор, "бо в таку спеку у нього навіть не стоїть". 

Другу скаргу подала у березні 2024 року 34-річна асистентка режисера. 

Вона звинуватила Депардьє в тому, що одного вечора він торкнувся "її сідниць", коли вона супроводжувала його з гримерки на знімальний майданчик. 

Жінки додали, що вони попереджали про це продакшн-компанію, яка, на їхню думку, не оцінила серйозність і наслідки інциденту.

 
Жерар Депардьє

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