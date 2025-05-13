Французький актор отримав 18 місяців умовного терміну і штраф 20 000 євро.

Французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками під час знімання фільму "Зелені віконниці" у 2021 році.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Француз отримав умовний тюремний термін на 18 місяців.

76-річний актор був визнаний винним у домаганнях до дизайнерки декорацій та асистентки режисера, хоча сам Депардьє не був присутнім на судовому засіданні.

Ще в жовтні 2023 року до поліції звернулася 54-річна дизайнерка декорацій Амелі, яка розповідала, що він "брутально схопив її" в коридорі й цей напад зупинили тільки охоронці актора.

Крім того, жінка розповідала про деякі обурливі коментарі, нібито він вимагав вентилятор, "бо в таку спеку у нього навіть не стоїть".

Другу скаргу подала у березні 2024 року 34-річна асистентка режисера.

Вона звинуватила Депардьє в тому, що одного вечора він торкнувся "її сідниць", коли вона супроводжувала його з гримерки на знімальний майданчик.

Жінки додали, що вони попереджали про це продакшн-компанію, яка, на їхню думку, не оцінила серйозність і наслідки інциденту.