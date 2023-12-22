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CУСПІЛЬСТВО

Макрон стикається зі зростаючою негативною реакцією через підтримку Жерара Депардьє

22 грудня 2023, 09:18
Макрон стикається зі зростаючою негативною реакцією через підтримку Жерара Депардьє
Фото: Укрінформ
Кінозірку Жерара Депардьє звинувачують у сексуальному насильстві.

Президент Франції Емманюель Макрона опинився під вогнем критики через підтримку актора Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальному насильстві та сексизмі.

Про це повідомляє Politico.

В інтерв’ю у середу французький президент заявив, що є "великим шанувальником" Депардьє, якого назвав "великим актором", яким Франція "пишається".

Також Макрон сказав, що не хоче, аби Депардьє позбавили найвищої нагороди Францїі – ордена Почесного легіону, до чого закликали після оголошення йому звинувачень.

Його коментарі викликали гнів у Франції.

Попередник Макрона Франсуа Олланд розкритикував його за те, що той нічого не сказав про "жінок, які зазнали нападів і приниження", і замість цього вирішив посилатися на "талант" актора і "презумпцію невинуватості".

"Очікувалося, що президент Республіки говоритиме про жінок, а не просто скаже, що Жерар Депардьє – великий актор. Він зробив цю справу головною справою свого п'ятирічного терміну, і саме так він вирішує питання Жерара Депардьє", – заявив Олланд.

У популярному журналі Elle вийшла редакційна колонка з гострою критикою коментарів президента.

"Еммануель Макрон, який більше не дбає про переобрання, показав своє справжнє обличчя: обличчя людини, яка стає на бік хижаків; обличчя президента, який змусив нас повірити у свою прихильність до жінок, щоб потім ще більше їх зрадити", – йдеться в ній.

Жерара Депардьє у 2020 році звинуватили у зґвалтуванні. Йому також загрожує ще десяток звинувачень у сексуальних домаганнях або нападах.

Актор заперечує будь-які правопорушення, але нещодавно опублікований документальний фільм, в якому він на камеру робить непристойні зауваження та сексуалізує молоду дівчину, викликав нову хвилю обурення.

Жерар ДепардьєМакрон

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