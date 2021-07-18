Жертвам стихійного лиха у Німеччині виділять 300 мільйонів євро

Потрібна національна демонстрація сили. У середу на засіданні уряду я хочу покласти на стіл дві справи. По-перше, екстрену допомогу: під час останньої повені вона потребувала значно більше ніж 300 мільйонів євро; напевно, зараз потрібно стільки ж. По-друге, нам потрібно закласти основи програми реконструкції, щоб зруйновані будинки, дороги та мости можна було швидко відремонтувати

Міністр фінансів ФРН Олаф Шольц планує виділити постраждалим від повені допомогу в розмірі 300 мільйонів євро.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, політик заявив у інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

"Потрібна національна демонстрація сили. У середу на засіданні уряду я хочу покласти на стіл дві справи. По-перше, екстрену допомогу: під час останньої повені вона потребувала значно більше ніж 300 мільйонів євро; напевно, зараз потрібно стільки ж. По-друге, нам потрібно закласти основи програми реконструкції, щоб зруйновані будинки, дороги та мости можна було швидко відремонтувати", - заявив Шольц. Він додав, що з досвіду попередньої подібної катастрофи, на це треба спрямувати "мільярди євро".

За словами міністра, який є кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії, громадяни "повинні стояти зараз разом як країна і допомагати жертвам повені швидко, щедро і небюрократично".

На думку Шольца, перша екстрена допомога федерального уряду повинна надійти вже в липні. На допомогу в будівництві потрібно трохи більше часу, але перші транші мають піти не пізніше, ніж до кінця року.

Міністр фінансів і віцеканцлер уточнив, що федеральний уряд не потребує брати нові позики на допомогу від повені, наявних коштів вистачить.

За словами міністра фінансів, федеральний уряд також планує полегшити для постраждалих податковий тягар.

Як повідомляв Укрінформ, на даний час відомо про 156 жертв руйнівної повені, яка вразила насамперед захід Німеччини.

Це число зростатиме, не сумніваються рятувальники. Матеріальну шкоду наразі навіть неможливо підрахувати.