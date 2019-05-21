CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля ряду зіткнень з протестуючими, поліція прийняла рішення підключити чотирьох жінок, яких попросили оголити верхню частину тіла, так як харедім заборонено дивитися на голе жіноче тіло, вони пішли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жінки без футболок розігнали протест харедим
У суботу, 21 травня, ізраїльська поліція вдалася до нестандартних методів розгону протесту, влаштованого харедим
Фото: MIGnews.com
Сотні ультраортодоксальних євреїв заблокували рух на дорогах і зробили ряд нападів на офіцерів в Єрусалимі під час протесту проти порушення Шаббата робочими, які готують фінал Євробачення в Тель-Авіві, йдеться в Mignews.
Коли протестуючі перекрили дороги біля ультраортодоксальній зони в центрі міста, чотири жінки роздяглися до бюстгальтерів, змусивши демонстрантів покинути цей район.
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21 05 2019 18:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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