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Жінки без футболок розігнали протест харедим

У суботу, 21 травня, ізраїльська поліція вдалася до нестандартних методів розгону протесту, влаштованого харедим
Після ряду зіткнень з протестуючими, поліція прийняла рішення підключити чотирьох жінок, яких попросили оголити верхню частину тіла, так як харедім заборонено дивитися на голе жіноче тіло, вони пішли.
Жінки без футболок розігнали протест харедим Фото: MIGnews.com

Сотні ультраортодоксальних євреїв заблокували рух на дорогах і зробили ряд нападів на офіцерів в Єрусалимі під час протесту проти порушення Шаббата робочими, які готують фінал Євробачення в Тель-Авіві, йдеться в Mignews.

Коли протестуючі перекрили дороги біля ультраортодоксальній зони в центрі міста, чотири жінки роздяглися до бюстгальтерів, змусивши демонстрантів покинути цей район.

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21 05 2019 18:13
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