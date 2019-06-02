Жіночий мозок виявився в середньому на три роки молодший чоловічого

При одному і тому ж хронологічному віці мозок жінок на три роки молодший, ніж у чоловіків.

При одному і тому ж хронологічному віці жіночий мозок виявляється в середньому на три роки молодшим за чоловічий, повідомляє Science Daily.

У дослідженні вчених взяли участь 121 жінка і 84 чоловіки у віці від 20 до 82 років. Дослідники зосередили свою увагу на метаболізмі мозку, основними параметрами при аналізі були витрата і окислення глюкози, споживання кисню і церебральний кровотік в 79 мозкових відділах, додає видання.

Крім того, вчені використали спеціальний алгоритм, який навчили зіставляти реальний вік мозку і його вік, розрахований на основі метаболізму. Потім алгоритм навчили працювати виключно на підставі даних по чоловікам, а потім завантажили в нього дані по жінкам і попросили розрахувати вік. В такому випадку алгоритм визначав "метаболічний вік" мозку жінок в середньому на 3,8 року менший, ніж хронологічний.

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Потім вчені навчили алгоритм тільки на жіночих даних і завантажили в нього дані про чоловічий мозок. У результаті було отримано "метаболічний вік" на 2,4 року більший, ніж хронологічний.

Разом з тим, отримані в результаті дослідження дані все ще потребують подальшої перевірки, оскільки вибірка вчених була досить мала.