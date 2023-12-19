Жодна країна в Європі не може захистити себе від нападу путіна – Bild

Країни ЄС повинні надіятися на те, що в разі нападу росії на Європу США не будуть вести власну війну.

Адже жодна країна Євросоюзу не може захистити себе, жодна країна не має достатньої військової сили і промислових потужностей, щоб відбити напад росії.

Про це пише німецька газета Bild.

"В європейців є війська, військово-повітряні сили і флот, щоб дати відсіч росії, але до того часу, коли ці підрозділи будуть готові, російські війська вже будуть на річкі Одре, яка знаходиться в центральній частині Європи", - заявив військовий експерт Томас Тайнер.

За його словами, це, мабуть, найважливіше питання для майбутнього Європи: що станеться, якщо росіяни налаштовані серйозно?

Кремлівський диктатор Володимир путін і його поплічники постійно погрожують Заходу війною.

"Але що станеться, якщо росіяни нападуть? Як Європа може себе захистити?", - додав Тайнер.

Минулого тижня понад 100 європолітиків закликали Конгрес США розблокувати допомогу Україні.

Адже перемога путіна може означати, що війна прийде на європейський континент.