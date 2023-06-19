Жодна стратегічна мета кремля не досягнута – МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Збігнев Рау наголосив, що у ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними та солідарними, а НАТО – сильнішим та важливішим, ніж будь-коли раніше.

До цього часу кремль не досяг жодної стратегічної мети у війні проти України. Проте війна, що триває, вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО та зростання значення Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, повідомляє "Польське радіо".

Глава МЗС підкреслив, що з початку війни в Україні країни Заходу ставлять собі питання: про її кінець, про значення ядерного шантажу з боку лідера росії.

"Хоча ці питання залишаються без відповіді, слід зазначити, що поки жодна стратегічна мета кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО", – заявив він.

Міністр наголосив, що у ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними та солідарними, а НАТО сильнішим та важливішим, ніж будь-коли раніше.

Рау наголосив на важливості рішучості, яку в цій ситуації виявляють країни, які протистоять російській агресії, та важливості підтримки України: військової, політичної та гуманітарної.

Очільник польського оборонного відомства також підкреслив, що слід пам'ятати, що війна в Україні спричиняє довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ, як-от зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, на транспортування вантажів, підвищення вартості сировини і збільшення міграції.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що росія нібито виконала завдання так званої "спецоперації", а саме "демілітаризувала" Україну.

Намагаючись пояснити свою заяву, він сказав, що Україна все менше використовує свою зброю і більше покладається на озброєння, яке їй надають країни Заходу.