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Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна – Сі Цзіньпін

29 вересня 2023, 09:02
Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна – Сі Цзіньпін
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що ніяка сила не зможе перешкодити возз’єднанню Китаю і зупинити повернення Тайваню під його контроль.

Про це пише МЗС КНР.

У виступі з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки Сі наголосив на необхідності твердо дотримуватись принципу одного Китаю та "Консенсусу 1992 року", коли зустрічі урядовців КНР і Тайваню визнали єдність Китаю, та підтвердили, що Китай і Тайвань не є окремими державами.

осягнення повного возз’єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю і не може бути зупинене ніякою силою", - заявив Сі.

Лідер Китаю закликав захищати фундаментальні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком та островом і поглиблювати інтеграцію з Тайванем.

Сі Цзіньпін вказав на важливість дотримання ще одного принципу Нового Китаю "одна країна, дві системи" і пообіцяв підтримку патріотам, які керують Гонконгом і Макао.

Сі також запевнив, що Пекін допомагатиме цим двом автономним районам розвивати економіку й зберігати стабільність і разом з тим закликав націю зміцнити впевненість і прагнути єдності в побудові сильного Китаю та досягненні національного відродження.

"Наша сила походить від єдності і впевненість є ціннішою за золото. Китайський народ повинен продовжувати долати труднощі і йти вперед", - додав Сі.

Днямий Пекін заявив, що навчання біля Тайваню спрямовані на боротьбу з "нахабством сепаратистів".

 

Сі ЦзіньпінТайваньКитай

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