"Жовті жилети" протестують у Парижі попри коронавірус: 17 затриманих

Поліція сказала, що провела 679 перевірок, які призвели до 17 затримань

Між поліцією й демонстрантами виникли сутички у районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції.

Кілька сотень "жовтих жилетів" протестували 14 березня в Парижі попри заборону на зібрання понад 100 людей, ухвалену урядом у рамках боротьби з поширенням коронавірусу у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіти паризької поліції в соцмережах.

Між поліцією й демонстрантами виникли сутички у районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції.

Фото: Twitter Préfecture de Police