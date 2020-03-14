"Жовті жилети" протестують у Парижі попри коронавірус: 17 затриманих
Кілька сотень "жовтих жилетів" протестували 14 березня в Парижі попри заборону на зібрання понад 100 людей, ухвалену урядом у рамках боротьби з поширенням коронавірусу у Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіти паризької поліції в соцмережах.
Між поліцією й демонстрантами виникли сутички у районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції.
Фото: Twitter Préfecture de Police
Поліція сказала, що провела 679 перевірок, які призвели до 17 затримань.
Як відомо, "жовті жилети" виступають проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, що Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але хотів би внести до неї зміни
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