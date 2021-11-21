"Жовті жилети" у Франції вийшли на ходу до роковин руху

Не минулося без сутичок і погромів

Представники французьких "жовтих жилетів" вийшли на демонстрацію в Парижі до третьої річниці виникнення протестного руху. Під час ходи сталося кілька загорянь, поліція застосовувала газ та кийки.

Про це повідомляють телеканал BFMTV та Le Figaro, пише "Громадське".

Ще до початку самої демонстрації була напруженість між правоохоронцями та "жовтими жилетами". На відео із соцмереж видно, як демонстранти кидали в поліцію стільці.

Окрім того, під час демонстрацій влаштували кілька загорянь.

А втім, їх доволі швидко загасили. Демонстранти в цей час освистували пожежників.

Загалом на демонстрації до триріччя заснування "жовтих жилетів" були сотні людей.

Під час самої ходи «жовтих жилетів» сталися сутички із правоохоронцями.

Ті застосовували сльозогінний газ і кийки, щоб розігнати натовп.

Також, як зазначають ЗМІ, двох учасників демонстрації затримали за фактом неповаги до держслужбовця. За даними паризької поліції, це власник і водій фургона з їжею, на якому були намальовані образливі карикатури на Джо Байдена, Емманюеля Макрона та префекта паризької поліції Дідьє Лаллемана. Останній вирішив подати скаргу.

Хто такі "жовті жилети"?

Протестний рух "жовтих жилетів" у Франції виник у 2018 році. Його назва походить від світловідбивних жовтих жилетів, які використовують учасники демонстрацій.

Першопричиною протестів було підвищення ціни на паливо внаслідок збільшення акцизного збору. Пізніше уряд Франції його скасував, але протести продовжилися.

Демонстранти виступають проти нової соціальної політики президента Емманюеля Макрона, яка розширює права роботодавців і поступово скасовує пільги для робітників.

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