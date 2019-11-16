"Жовті жилети" у річницю руху заблокували кільцеву в Парижі Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю

Раніше повідомлялося, що студенти вирішили приєднатися до руху "жовтих жилетів" в суботу, щоб протестувати через дорогу вартість життя та нерівність.

Фото: NOS/KARIN ALBERTS

Кілька десятків "жовтих жилетів" пройшли пішки цієї суботи вранці паризькою кільцевою дорогою, це сталося трохи пізніше десятої години, повідомдяє "Європейська правда". Протестувальники заблокували обидві сторони руху на кілька хвилин. Фото: Європейська правда Незабаром прибули сили безпеки, теж без транспорту. Вони спокійно їх відтісняли. Згідно з повідомленням штабу поліції, вранці в Парижі відбулося 16 затримань. Перевірено 1192 людини. Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю. Раніше повідомлялося, що студенти вирішили приєднатися до руху "жовтих жилетів" в суботу, щоб протестувати через дорогу вартість життя та нерівність. Читайте також: Французький винахідник перетнув Ла-Манш на реактивному флайборді

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