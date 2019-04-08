Французький винахідник перетнув Ла-Манш на реактивному флайборді, - ФОТО, ВІДЕО
"Запата вилетів з пляжу Сангатта поблизу Кале о 6:17 у неділю і приземлився у бухті Сент-Маргарет в англійському Дуврі", - повідомляє LB.ua.
Перша спроба 25 липня не вдалася, тому що Запата не зміг точно приземлитися на платформу для дозаправки палива.
Для сьогоднішньої спроби були використані човен більшого розміру і велика платформа для заправки. Запата подолав відстань у 35,4 км над Дуврською протокою за 20 хвилин.
Винахідник отримав широку увагу ЗМІ після щорічного параду до Дня взяття Бастилії у Парижі на початку липня. Він взяв участь у параді на своєму футуристичному флайборді.
Фото: EPA/UPG
Винахід розміром зі скейтборд оснащено п'ятьма маленькими реактивними двигунами і він працює на гасі, який знаходиться у рюкзаку пілота. Флайборд може розвивати швидкість до 190 км/ч.
Нагадаємо, що у Франції анонсували створення космічних військ.
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