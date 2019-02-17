"Жовті жилети” за Brexit: у Лондоні протестувальники травмували поліцейських
"Шість осіб були заарештовані після того, як насильство спалахнуло на марші жовтих жилетів на підтримку Brexit у середмісті Лондона", - повідомляє "Укрінформ".
Унаслідок сутичок протестувальників з поліцією декілька поліцейських зазнали ушкоджень, офіцерів доправили в лікарню, де вони отримали медичну допомогу.
Представник Scotland Yard сказав: "Шестеро осіб були затримані після маршу протесту жовтих жилетів у суботу, 16 лютого. Під час акції протесту зазнали нападу двоє офіцерів".
"Чотирьох осіб заарештували за підозрою у порушенні громадського порядку, а ще двох заарештували за підозрою у нападі на поліцейських. Всі заарештовані були доставлені до поліцейських дільниць на допит”, - зазначили у поліції.
Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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