Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Жовті жилети” за Brexit: у Лондоні протестувальники травмували поліцейських

"Чотирьох осіб заарештували за підозрою у порушенні громадського порядку, а ще двох заарештували за підозрою у нападі на поліцейських"
У середмісті Лондона відбувся марш протесту так званих жовтих жилетів на підтримку Brexit, шістьох учасників затримали.
"Жовті жилети” за Brexit: у Лондоні протестувальники травмували поліцейських Фото: Rex Features

"Шість осіб були заарештовані після того, як насильство спалахнуло на марші жовтих жилетів на підтримку Brexit у середмісті Лондона", - повідомляє "Укрінформ".

Унаслідок сутичок протестувальників з поліцією декілька поліцейських зазнали ушкоджень, офіцерів доправили в лікарню, де вони отримали медичну допомогу.

Представник Scotland Yard сказав: "Шестеро осіб були затримані після маршу протесту жовтих жилетів у суботу, 16 лютого. Під час акції протесту зазнали нападу двоє офіцерів".

"Чотирьох осіб заарештували за підозрою у порушенні громадського порядку, а ще двох заарештували за підозрою у нападі на поліцейських. Всі заарештовані були доставлені до поліцейських дільниць на допит”, - зазначили у поліції.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2019 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.