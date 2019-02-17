"Жовті жилети” за Brexit: у Лондоні протестувальники травмували поліцейських

"Чотирьох осіб заарештували за підозрою у порушенні громадського порядку, а ще двох заарештували за підозрою у нападі на поліцейських"

У середмісті Лондона відбувся марш протесту так званих жовтих жилетів на підтримку Brexit, шістьох учасників затримали.

"Шість осіб були заарештовані після того, як насильство спалахнуло на марші жовтих жилетів на підтримку Brexit у середмісті Лондона", - повідомляє "Укрінформ".

Унаслідок сутичок протестувальників з поліцією декілька поліцейських зазнали ушкоджень, офіцерів доправили в лікарню, де вони отримали медичну допомогу.

Представник Scotland Yard сказав: "Шестеро осіб були затримані після маршу протесту жовтих жилетів у суботу, 16 лютого. Під час акції протесту зазнали нападу двоє офіцерів".

"Чотирьох осіб заарештували за підозрою у порушенні громадського порядку, а ще двох заарештували за підозрою у нападі на поліцейських. Всі заарештовані були доставлені до поліцейських дільниць на допит”, - зазначили у поліції.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.