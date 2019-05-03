Журналіст-розслідувач заявив про четвертого підозрюваного в отруєнні Скрипалів

"Ми припускаємо, що є четверта людина, - про це писали й британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більш того, у нас вже є четверта кандидатура підозрюваного"

У справі про отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії може бути четвертий підозрюваний - нині журналісти намагаються його ідентифікувати.

Про це заявив журналіст-розслідувач і головний редактор The Insider Роман Доброхотов, повідомляє "Громадське".

За словами журналіста, він разом з іншими розслідувачами наразі займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного в отруєнні.

"Ми припускаємо, що є четверта людина, - про це писали й британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більш того, у нас вже є четверта кандидатура підозрюваного. Ми можемо сказати, що це теж працівник ГРУ, який вельми активно переміщався Європою", - сказав Доброхотов.

Водночас, він не повідомив, коли буде опубліковано розслідування.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.