Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк, - ВІДЕО

У липні 2018 року організатор нападу Сергій Торбін отримав замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна, побити або облити кислотою Гандзюк

Через рік після нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк журналісти опублікували відео-реконструкцію підготовки до злочину, яка базується на офіційних показах засуджених.

Відео опубліковане в YouTube "Слідство.Інфо".

Зазначається, що у липні 2018 року організатор нападу Сергій Торбін отримав замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна, побити або облити кислотою Гандзюк.

За 18 днів до нападу, Торбін попросив зробити це чотирьох хлопців з підрозділу розвідки, яким він командував під час війни на сході України.

Він пояснив таке завдання поганим ставленням Гандзюк до АТОшників, а також пообіцяв заплатити.

"Так що подумайте. Тому що це баба", - звернувся він до них.

На що йому відповіли: "Та все гуд, відпрацюємо", після чого Торбін показав підопічним, як виглядає Гандзюк.

Повідомляється, що відома своєю критикою корупціонерів Катерина Гандзюк на той момент працювала радницею мера Херсону, тому щодня їздила у міськраду.

Найняті Торбіном хлопці мали прослідувати за жінкою, щоб дізнатися, де вона живе, проте скоро вони загубили її авто.

Журналісти додають, що стеження тривало і в наступні дні, але щоразу злочинці губили авто Гандзюк, вони виправдовувалися тим, що погано знають Херсон, оскільки всі з різних регіонів України.

За 12 днів до нападу роздратований Торбін взяв адресу активістки у Левіна, а далі передав її виконавцям.

Через чотири дні стеження злочинці з'ясували, що Гандзюк на роботу возить водій.

Торбін наказав їм купити нові телефони і користуватися лише ними під час нападу та підготовки до нього.

У той час нападники продовжили стеження, підбираючи момент для побиття, але одного разу їх помітила сусідка Гандзюк.

Вони злякалися і вирішили, що побити Катерину без зайвих очей не вийде, після чого разом з Торбіним перейшли до плану "Б" - облити її кислотою.

За 5 днів до нападу вони всі разом поїхали у Каховку, яка за 90 кілометрів від Херсону, де купили сірчану кислоту.

За словами виконавців, саме Торбін розподіляв, хто і що робитиме під час нападу.

Тож, водієм призначив Васяновича, Вишневський мав стежити за виходом Гандзюк і передати сигнал Грабчуку, який і мав вилити кислоту на активістку.

Зазначається, що за кілька днів до нападу Торбін святкував весілля.

За день до нападу, 30 липня вранці группа пішла на завдання, але того дня напад не відбувся, бо Гандзюк вийшла не одна, а з чоловіком.

Наступного дня жінка була одна.

У день нападу (31 липня - ред), близько 8.15 Вишневський помітив службове авто активістки, про що повідомив Грабчука. Коли Гандзюк підходила до авто, Грабчук підбіг та вилив на неї кислоту.

Усі виконавці втекли з місця злочину різними шляхами та позбулися спеціальних мобільних телефонів. Пізніше всі зустрілися у будинку поблизу Херсону, де разом мешкали.

Катерина Гандзюк з опіками 40% тіла була доставлена у реанімацію.

Через 4 дні після нападу виконавці отримали гроші за напад - кожному по 500 доларів. Зокрема, Вишневський, купив за ці гроші новий одяг.

Коли через кілька днів поліція опублікувала відео з Каховки, де купували кислоту, виконавці домовилися про зустріч з Торбіним.

Торбін зібрав усіх на Дніпропетровщині, на базі батальйону, де всі разом колись служили. Він наказав хлопцям мовчати про те, що вони разом зробили.

Невдовзі на цю базу прилетіли правоохоронці. Вишневського та Горбунова затримали.

Через 17 днів після нападу Торбін разом з виконавцем Васяновичем роблять спробу втекти. Для цього вони приїздять додому до Ігоря Павловського, помічника народного депутата, відомого у Херсоні своїми зв'язками з правоохоронцями.

"Вибач, що я його сюди привів з собою, але такі обставини…", - звернувся Торбін до Павловського. На що той відповів: "Нічого, він уже свій".

Згодом Павловського підозрюватимуть у співучасті в організації вбивства, тому саме до нього приїхав Торбін по гроші для втечі. Туди також приїхав і Олексій Левін, який напряму замовляв Торбіну напад на Гандзюк.Він привіз 2 тисячі доларів.

Торбіна та Васяновича затримали того ж вечора на автовокзалі Херсону.

Катерина Гандзюк померла через три місяці, після нападу. Її організм не впорався з важкими опіками.

Організатора нападу Торбіна засудили до 6,5 років ув'язнення

Микита Грабчук, який виливав кислоту, отримав 6 років

Вячеслав Вишневський, той, хто віддав сигнал обливати та Володимир Васянович, той, хто привіз виконавців на місце нападу, отримали по 4 роки

Віктор Горбунов, який купив кислоту - 3 роки

Ігор Павловський на свободі, справу проти нього передали до суду.

Олексій Левін, якого вважають замовником, втік з України.

Журналісти наголошують, що через рік після нападу на Гандзюк правоохоронці так і не назвали замовників вбивства. Не технічних, а тих, хто був напраму зацікавлений, щоб активістка припинила свою діяльність.

Нагадаємо, що генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського - фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк.