CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер з Личаківського відділення поліції у Львові втік 48-річний чоловік, якого затримали за підозрою в крадіжці. При цьому він прихопив електронний ключ від райвідділу і табельну зброю поліцейського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Житель Львова, затриманий за крадіжку, втік з відділення зі зброєю поліцейського
Чоловіка вдалося затримати, пістолет повернули
Фото:bbc.com
Про це йдеться на сайті поліції, передає LB.ua.
У поліції не розголошують часу й обставин втечі, але зазначають, що втікача затримали близько 4:25 у рамках поліцейської операції, яку оголосили на території Львова й області.
Зброю й електронний ключ у зловмисника вилучили.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.1 ст.262 (крадіжка зброї) і ч.3 ст.357 (крадіжка документів) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що Понад 360 тисяч дітей в США отримали травми від іграшкової невогнепальної зброї, такої як пневматичні та страйкбольні пістолети, в період з 1990 по 2016 роки.
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