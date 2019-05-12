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Житель Львова, затриманий за крадіжку, втік з відділення зі зброєю поліцейського

Чоловіка вдалося затримати, пістолет повернули
У четвер з Личаківського відділення поліції у Львові втік 48-річний чоловік, якого затримали за підозрою в крадіжці. При цьому він прихопив електронний ключ від райвідділу і табельну зброю поліцейського.
Житель Львова, затриманий за крадіжку, втік з відділення зі зброєю поліцейського Фото:bbc.com

Про це йдеться на сайті поліції, передає LB.ua.

У поліції не розголошують часу й обставин втечі, але зазначають, що втікача затримали близько 4:25 у рамках поліцейської операції, яку оголосили на території Львова й області.

Зброю й електронний ключ у зловмисника вилучили.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження згідно з ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.1 ст.262 (крадіжка зброї) і ч.3 ст.357 (крадіжка документів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що Понад 360 тисяч дітей в США отримали травми від іграшкової невогнепальної зброї, такої як пневматичні та страйкбольні пістолети, в період з 1990 по 2016 роки.

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05 12 2019 13:40
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