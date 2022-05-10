Жителів Київщини попередили про загрозу атак дронами-камікадзе

Також закликали не фотографувати і не знімати об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив про ймовірність нових ударів по Київській області з боку російської федерації.

Про це він написав у Telegram.

"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Цієї ночі російські загарбники вперше завдали удару по області дронами-камікадзе. Тому звертаюсь до кожного. Загроза обстрілів залишається", - наголосив він.

Голова ОВА підкреслив важливість дотримання заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги, зокрема необхідність проходити в укриття, і зауважив, що своєчасне реагування на сигнал тривоги дозволяє уникнути загрози загибелі громадян.

"Бережіть себе. Пам’ятайте, війна триває. росія нестиме відповідальність за кожний злочин проти українців", - додав він.

Нагадаємо, 5 жовтня 2022 року російські загарбники атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, унаслідок чого спалахнули пожежі на об'єктах інфраструктури. Були зафіксовані шість влучань, постраждала одна людина.

Після атаки безпілотників-камікадзе на Білу Церкву поліція закликала телефонувати на гарячу лінію “102” за появи підозрілих звуків чи ситуацій.