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Жителів Київщини попередили про загрозу атак дронами-камікадзе
Фото з вільного доступу
Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив про ймовірність нових ударів по Київській області з боку російської федерації.
Про це він написав у Telegram.
"Шановні жителі Київщини! Ворог продовжує атакувати мирні населені пункти України з повітря. Цієї ночі російські загарбники вперше завдали удару по області дронами-камікадзе. Тому звертаюсь до кожного. Загроза обстрілів залишається", - наголосив він.
Голова ОВА підкреслив важливість дотримання заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги, зокрема необхідність проходити в укриття, і зауважив, що своєчасне реагування на сигнал тривоги дозволяє уникнути загрози загибелі громадян.
"Бережіть себе. Пам’ятайте, війна триває. росія нестиме відповідальність за кожний злочин проти українців", - додав він.
Нагадаємо, 5 жовтня 2022 року російські загарбники атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, унаслідок чого спалахнули пожежі на об'єктах інфраструктури. Були зафіксовані шість влучань, постраждала одна людина.
Після атаки безпілотників-камікадзе на Білу Церкву поліція закликала телефонувати на гарячу лінію “102” за появи підозрілих звуків чи ситуацій.
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05 10 2022 16:41 МЕДІА
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