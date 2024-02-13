"Життя триватиме й переможе війну" – Зеленський про допомогу від США

Український президент Володимир Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США допомоги для України.

Зеленський подякував демократам і республіканцям за підтримку під час свого відеозвернення.

В денному зверненні до українців, Зеленський сказав, що в Сенаті США схвалено перший крок, заради якого в Україні дуже багато працювали.

"Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", - заявив Зеленський.

Він додав, що очікує аналогічного рішення й від Палати представників США. Він переконаний, що демократія точно вистоїть.

"Це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. Віримо, що Америка й надалі залишатиметься лідером", - сказав Зеленський.

Президент України подякував лідеру демократичної більшості у Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення.

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", - повідомив Зеленський.

Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу, додав він.

Нагадаємо, що сьогодні сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам.