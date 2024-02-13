Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Життя триватиме й переможе війну" – Зеленський про допомогу від США

13 лютого 2024, 15:51
Український президент Володимир Зеленський відреагував на схвалення Сенатом США допомоги для України.

Зеленський подякував демократам і республіканцям за підтримку під час свого відеозвернення

В денному зверненні до українців, Зеленський сказав, що в Сенаті США схвалено перший крок, заради якого в Україні дуже багато працювали.

"Рішення, якого очікували не лише ми, а й багато інших народів, зокрема у Європі. Світ, який чекає, що американське лідерство й надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Це дійсно додає впевненості та мотивації", - заявив Зеленський. 

Він додав, що очікує аналогічного рішення й від Палати представників США. Він переконаний, що демократія точно вистоїть. 

"Це був перший крок, далі – Палата представників, голосування конгресменів там. Очікуємо позитивного рішення. Сподіваємося на принципову підтримку. Віримо, що Америка й надалі залишатиметься лідером", - сказав Зеленський.

Президент України подякував лідеру демократичної більшості у Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканської меншості Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення.

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", - повідомив Зеленський.

Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу, додав він. 

Нагадаємо, що сьогодні сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам.

 

зеленськийподякаСенат США

Останні матеріали

Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Політика
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 16:36
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється