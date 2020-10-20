Зірка Бетельгейзе виявилася меншою і ближчою до Землі
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал New Atlas.
"Фізичний розмір Бетельгейзе був трохи загадкою, адже попередні дослідження показали, що вона може бути більшою за орбіту Юпітера. Наші ж результати свідчать про те, що розмір Бетельгейзе становить лише дві третини (від розміру орбіти Юпітера - ред.). Радіус зірки в 750 разів перевищує радіус Сонця", - розповів дослідник Лазло Мольнар.
За його словами, отримавши фізичний розмір зірки, астрономи змогли визначити її відстань до Землі. "Наші результати засвідчують, що вона розташована від нас лише за 530 світлових років - на 25 відсотків ближче, ніж ми думали раніше", - сказав науковець.
Він додав, що Бетельгейзе надто далеко від Землі, аби завдати їй шкоди в разі вибуху.
За словами керівниці дослідження Мередіт Джойсе, вибух Бетельгейзе може статися через приблизно 100 000 років.
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