CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 12 години дня в Коростишеві загинула жінка, на яку впав зірваний вітром металевий лист із даху технічного приміщення будівлі магазину "Фуршет". Її 23-річна дочка отримала тяжкі травми і потрапила в реанімацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зірвана вітром покрівля вбила жінку в Коростишеві
Її 23-річна дочка отримала важкі травми і потрапила в реанімацію
Фото: zt.dsns.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.
Фото: zt.dsns.gov.ua
Загибла стала вже третьою жертвою негоди, яка прийшла в Україну.
Нагадаємо, що на Вінниччині,у Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2019 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"