Зірвана вітром покрівля вбила жінку в Коростишеві Її 23-річна дочка отримала важкі травми і потрапила в реанімацію

Близько 12 години дня в Коростишеві загинула жінка, на яку впав зірваний вітром металевий лист із даху технічного приміщення будівлі магазину "Фуршет". Її 23-річна дочка отримала тяжкі травми і потрапила в реанімацію.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.

Фото: zt.dsns.gov.ua Загибла стала вже третьою жертвою негоди, яка прийшла в Україну. Нагадаємо, що на Вінниччині,у Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

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