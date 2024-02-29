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З'їзд у Тирасполі – це елемент гібридної війни – Молдова

29 лютого 2024, 16:47
З'їзд у Тирасполі – це елемент гібридної війни – Молдова
Фото: wartime.org.ua
Вчорашній з'їзд у Тирасполі, де пролунав заклик до росії про "допомогу", є елементом гібридної війни і спробою дестабілізувати ситуацію у Молдові.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає незалежне онлайн видання NewsMaker.

Міністр назвав з'їзд, який відбувся напередодні в Тирасполі, ще одним елементом гібридної війни росії і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові. 

"Такі заяви робилися, робляться та, ймовірно, робитимуться знову", - вважає Попшой.

Він додав, що Молдова залишається мішенню для росії. Особливо в контексті виборів президента і референдуму про європейську інтеграцію.

"Вже деякий час ми спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію та просувати наративи, що суперечать національним інтересам та інтересам молдовських громадян. Однак Молдова за ці два роки зміцнила своє становище, наші держструктури стають дедалі більш стійкими до гібридних атак. Громадяни вчаться не дозволяти маніпулювати собою", - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Нагадаємо, що вчора Придністров'я звернулося до росії з проханням "захисту від тиску Молдови".

 

МолдоваПридністров'яЗ'їздПопшой

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