У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розвʼязала проти ПМР "економічну війну".

Депутати усіх рівнів невизнаного Придністровʼя на зʼїзді звернулися за допомогою до Ради федерації та Державної думи росії, а також до організації ОБСЄ, СНД, до Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоний Хрест та до генсека ООН із закликом вплинути на керівництво Молдови, щоб воно повернулося до діалогу із Тирасполем і "припинило порушувати права і свободи"мешканців Придністровʼя.

Про це повідомляє NewsMaker.

В цілому депутати проголосували за сім звернень до вищевказаних органів. У них говориться про необхідність недопущення провокацій, що ведуть до ескалації напруженості. Ніякі конкретні приклади там не наведені.

У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розвʼязала проти ПМР "економічну війну", а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. З початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців — це завдало їм збитів. Голова ПМР Вадим Красносільський назвав мита "середньовічної даниною", а влада орегіону організовувала в Тирасполі великі протести проти.

Красносільський на 28 лютого оголосив, що скликає в Тирасполі зʼїзд депутатів усіх рівнів (районних, міських, селищних і сільських рад).

Подібні зʼїзди для ПМР рідкість — у 1990—1991 роках було чотири такі заходи, на яких оголосили "незалежність". У 1995 році затвердили "конституцію", а у 2006-му, на останньому на сьогодні зʼїзді оголосили про референдум, за результатами якого придністровці підтримали майбутнє входження ПМР до складу росії.

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба припустив, що на зʼїзді озвучать прохання "від імені громадян" прийняти Придністровʼя до росії, а вже наступного дня, 29 лютого, про це "прохання" нібито оголосить путін у своєму зверненні до Федеральних зборів, які потім у прискореному порядку проголосують за. Ніяких подібних звернень сьогодні не затвердили.

На думку експертів, зі зазначеного у відомості фрагмента можна зробити наступні висновки: