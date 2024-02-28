Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Придністров'я звернулося до росії з проханням "захисту від тиску Молдови"(оновлено)

28 лютого 2024, 15:27
Придністров'я звернулося до росії з проханням
Фото: wartime.org.ua
У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розвʼязала проти ПМР "економічну війну".

Депутати усіх рівнів невизнаного Придністровʼя на зʼїзді звернулися за допомогою до Ради федерації та Державної думи росії, а також до організації ОБСЄ, СНД, до Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоний Хрест та до генсека ООН із закликом вплинути на керівництво Молдови, щоб воно повернулося до діалогу із Тирасполем і "припинило порушувати права і свободи"мешканців Придністровʼя.

Про це повідомляє NewsMaker.

В цілому депутати проголосували за сім звернень до вищевказаних органів. У них говориться про необхідність недопущення провокацій, що ведуть до ескалації напруженості. Ніякі конкретні приклади там не наведені.

У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розвʼязала проти ПМР "економічну війну", а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. З початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців — це завдало їм збитів. Голова ПМР Вадим Красносільський назвав мита "середньовічної даниною", а влада орегіону організовувала в Тирасполі великі протести проти.

Красносільський на 28 лютого оголосив, що скликає в Тирасполі зʼїзд депутатів усіх рівнів (районних, міських, селищних і сільських рад).

Подібні зʼїзди для ПМР рідкість — у 1990—1991 роках було чотири такі заходи, на яких оголосили "незалежність". У 1995 році затвердили "конституцію", а у 2006-му, на останньому на сьогодні зʼїзді оголосили про референдум, за результатами якого придністровці підтримали майбутнє входження ПМР до складу росії.

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба припустив, що на зʼїзді озвучать прохання "від імені громадян" прийняти Придністровʼя до росії, а вже наступного дня, 29 лютого, про це "прохання" нібито оголосить путін у своєму зверненні до Федеральних зборів, які потім у прискореному порядку проголосують за. Ніяких подібних звернень сьогодні не затвердили.

На думку експертів, зі зазначеного у відомості фрагмента можна зробити наступні висновки:

  • Документ висвітлює звернення Придністров'я до росії з проханням про захист у зв'язку зі зростанням тиску від Молдови. Проте його зміст не включає заклик до росії щодо воєнного втручання, а скоріше спрямований на використання російського досвіду миротворчості та дипломатичних методів для вирішення конфлікту.
  • У документі також передбачається звернення до інших міжнародних організацій та сторін, таких як ООН, ОБСЄ, МКЧХ, СНД, Європарламент та переговорна група "5+2", що свідчить про прагнення отримати підтримку та увагу міжнародної спільноти до ситуації в регіоні.
  • Не зважаючи на можливість використання документу для гібридних дій з боку росії щодо Молдови, він не містить явних загроз військового характеру. Скоріше, акцент зроблено на необхідності мирного врегулювання та дипломатичного втручання. При цьому не обговорюється включення Придністров'я до складу росії.
  • Отже, документ є спробою звернути увагу та підтримку міжнародної спільноти до ситуації в регіоні і використовувати дипломатичні засоби для захисту інтересів Придністров'я.
МолдоваПридністров'ярф тероризм

Останні матеріали

Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Макрон обіцяє зробити
Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 03:24
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється