Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Румунії неподалік кордонів з Україною і Молдовою знайшли російський БпЛА

25 листопада 2025, 13:55
У Румунії неподалік кордонів з Україною і Молдовою знайшли російський БпЛА
Дрон залетів на територію Румунії вночі 25 листопада.

У ніч проти 25 листопада росія знову порушила повітряний простір двох країн — Румунії та Молдови — під час масованої атаки на Україну.

російський дрон впав у жудці Васлуй у Румунії

Як повідомив міністр оборони Іонуц Моштяну, на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови, виявили російський безпілотник без бойової частини. Дрон залетів на територію Румунії вночі 25 листопада.

Моштяну дізнався про це під час перебування на авіабазі Міхаїла Когелнічану, де він разом із американськими військовими відзначав День подяки.

"Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона… Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити", — заявив міністр.

За його словами, пілоти мали дозвіл відкрити вогонь, але утрималися через високий ризик побічної шкоди. Моштяну терміново повертається до Бухареста для координації подальших дій та зазначає, що країна незабаром отримає додаткові спроможності ППО.

Молдова зафіксувала шість російських БпЛА над своєю територією

Під час тієї ж атаки системи спостереження Молдови виявили шість російських дронів, що порушили повітряний простір країни, повідомило Міністерство оборони.

Один із безпілотників пролетів у районі Виноградівки – Вулканешт та рухався у бік кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів.
Ще п’ять БпЛА помітили над Дондушенями, Оргеєвим, Бендерами, Вадул-луй-Воде та Флорештями. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кукурешти.

Молдова викликає російського посла

Через інцидент МЗС Молдови викликає російського посла о 14:00 у понеділок. Відомство засудило порушення повітряного простору та назвале дії рф «неприпустимими».

Україна закликає до спільної системи захисту неба

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для України, а й для сусідів:

"Агресія рф створює небезпеки не лише для України… Ми можемо будувати багаторівневу інтегровану систему ППО, щоб разом захищати наше спільне європейське небо".

Сибіга висловив підтримку Румунії та Молдові та закликав до об’єднання зусиль і обміну досвідом у повітряній обороні.

РумуніяМолдовадронивійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється