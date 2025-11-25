У Румунії неподалік кордонів з Україною і Молдовою знайшли російський БпЛА

Дрон залетів на територію Румунії вночі 25 листопада.

У ніч проти 25 листопада росія знову порушила повітряний простір двох країн — Румунії та Молдови — під час масованої атаки на Україну.

російський дрон впав у жудці Васлуй у Румунії

Як повідомив міністр оборони Іонуц Моштяну, на території жудця Васлуй, що межує із західним кордоном Молдови, виявили російський безпілотник без бойової частини. Дрон залетів на територію Румунії вночі 25 листопада.

Моштяну дізнався про це під час перебування на авіабазі Міхаїла Когелнічану, де він разом із американськими військовими відзначав День подяки.

"Це мав бути день святкування, але тепер не до святкування. У нас чергове вторгнення російського дрона… Дрона, якого румунські військові і німецькі Eurofighters намагалися збити", — заявив міністр.

За його словами, пілоти мали дозвіл відкрити вогонь, але утрималися через високий ризик побічної шкоди. Моштяну терміново повертається до Бухареста для координації подальших дій та зазначає, що країна незабаром отримає додаткові спроможності ППО.

Молдова зафіксувала шість російських БпЛА над своєю територією

Під час тієї ж атаки системи спостереження Молдови виявили шість російських дронів, що порушили повітряний простір країни, повідомило Міністерство оборони.

Один із безпілотників пролетів у районі Виноградівки – Вулканешт та рухався у бік кордону з Румунією на висоті близько 1500 метрів.

Ще п’ять БпЛА помітили над Дондушенями, Оргеєвим, Бендерами, Вадул-луй-Воде та Флорештями. Один із них упав на дах будинку в селі Нижні Кукурешти.

Молдова викликає російського посла

Через інцидент МЗС Молдови викликає російського посла о 14:00 у понеділок. Відомство засудило порушення повітряного простору та назвале дії рф «неприпустимими».

Україна закликає до спільної системи захисту неба

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські атаки становлять загрозу не лише для України, а й для сусідів:

"Агресія рф створює небезпеки не лише для України… Ми можемо будувати багаторівневу інтегровану систему ППО, щоб разом захищати наше спільне європейське небо".

Сибіга висловив підтримку Румунії та Молдові та закликав до об’єднання зусиль і обміну досвідом у повітряній обороні.