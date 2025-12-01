Шор закриває соціальні проєкти в Молдові і звинувачує владу

Він обіцяє відновити допомогу громадянам після зміни керівництва держави.

Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор оголосив про припинення своїх "соціальних проєктів" у країні, звинувативши владу Молдови у блокуванні фінансування та переслідуванні його прихильників.

Про це повідомляє портал Newsmaker.

У відеозверненні у соціальних мережах Шор заявив:

"Сьогодні я з важким серцем оголошую, що змушений закрити свої соціальні проєкти, які весь цей час допомагали людям вижити. Кошти, які ми переказуємо, блокуються, наших співробітників заарештовують – ви це бачите".

За його словами, президентка Мая Санду за останні пів року заблокувала нібито $50 млн, призначених на підтримку громадян. Шор додав, що створює "загальний національний фронт" для протидії владі та обіцяв відновити допомогу людям після зміни керівництва країни.

Адміністрація президента Молдови відмовилася коментувати заяви олігарха, назвавши його «засудженим злочинцем, який ховається від правосуддя та намагається дестабілізувати країну за допомогою брудних грошей».

Нагадаємо, у 2022 році в Молдові порушили кримінальну справу щодо незаконного фінансування партії «Шор», а Конституційний суд визнав її формування незаконним. За версією слідства, олігарх витрачав мільйони леїв на утримання партії, виплачував зарплати "в конвертах" і фінансував антиурядові протести. Також розслідуються справи про підкуп виборців на парламентських та президентських виборах.