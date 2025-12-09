У Молдові продовжили тимчасовий захист для українців
09 грудня 2025, 14:55
Фото: з вільного доступу
Він діятиме до 4 березня 2027 року.
Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що країна продовжить механізм тимчасового захисту для біженців з України.
Про це повідомляє NewsMaker.
За даними ЗМІ, рішення ухвалене у зв’язку з приєднанням Молдови до продовженого режиму тимчасового захисту в Європейському Союзі, який діятиме до 4 березня 2027 року.
У МВС країни заявили, що Молдова й надалі забезпечуватиме "безпечні та ефективні умови" для українців, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну. Відомство також наголосило на продовженні співпраці з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації програм підтримки.
За даними молдовської влади, станом на вересень 2024 року близько 60% українських біженців уже працевлаштовані в країні.