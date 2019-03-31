Зламали Росії сценарій першого туру, зламаємо і другого, - Порошенко

Він висловив надію, що в другому турі кількість його прихильників збільшиться в "геометричній прогресії".

"Ви зламали російський сценарій першого туру. Тому що точно не Порошенко вони хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.