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Зламали Росії сценарій першого туру, зламаємо і другого, - Порошенко

Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейським демократично
Президент Петро Порошенко подякував виборцям за підтримку в першому турі президентських виборів і висловив надію на значне зростання підтримки під час голосування 21 квітня.
Зламали Росії сценарій першого туру, зламаємо і другого, - Порошенко Фото: РБК

Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейським демократично. "У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж в 2014 році", - заявив Порошенко у своєму штабі після оголошення перших екзит-полів, які показали, що Порошенко зайняв на виборах друге місце після Володимира Зеленського. 

При цьому він підкреслив, що вибори пройшли набагато гостріше, ніж п'ять років тому. "Такої гострої конкуренції, як в 2019 році, під час нинішньої кампанії, [не було] ні на одних президентських виборах", - заявив глава держави.

"Я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися в тонкощах 39 кандидатів і не чекаючи другого туру твердо підтримали вступ України в НАТО, вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточну незалежність від Російської Федерації", - сказав Порошенко .

Він висловив надію, що в другому турі кількість його прихильників збільшиться в "геометричній прогресії".

"Ви зламали російський сценарій першого туру. Тому що точно не Порошенко вони хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

 

 

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31 03 2019 20:47
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