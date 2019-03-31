Зламали Росії сценарій першого туру, зламаємо і другого, - Порошенко
Президент сказав, що ці вибори пройшли по-європейським демократично. "У нас сьогодні скарг було навіть менше, ніж в 2014 році", - заявив Порошенко у своєму штабі після оголошення перших екзит-полів, які показали, що Порошенко зайняв на виборах друге місце після Володимира Зеленського.
При цьому він підкреслив, що вибори пройшли набагато гостріше, ніж п'ять років тому. "Такої гострої конкуренції, як в 2019 році, під час нинішньої кампанії, [не було] ні на одних президентських виборах", - заявив глава держави.
"Я хотів би подякувати виборцям, які дуже швидко розібралися в тонкощах 39 кандидатів і не чекаючи другого туру твердо підтримали вступ України в НАТО, вже зараз твердо підтримали наш курс на членство в Європейському Союзі і на остаточну незалежність від Російської Федерації", - сказав Порошенко .
Він висловив надію, що в другому турі кількість його прихильників збільшиться в "геометричній прогресії".
"Ви зламали російський сценарій першого туру. Тому що точно не Порошенко вони хотіли бачити в другому турі. Нічого у вас не вийшло", - сказав глава держави.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію