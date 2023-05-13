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CУСПІЛЬСТВО

Зламано дані 237 000 державних службовців США — Reuters

13 травня 2023, 20:55
Зламано дані 237 000 державних службовців США — Reuters
Фото: EPA/UPG
Відомства США вже неодноразово ставали мішенню хакерів.

Особиста інформація 237 тисяч нинішніх і колишніх співробітників федерального уряду США потрапила в мережу в результаті витоку даних в Міністерстві транспорту Штатів (USDOT).

Про це повідомляє Reuters.

Витік даних торкнувся систем обробки транзитних пільг TRANServe, які відшкодовують державним службовцям деякі витрати на поїздки на роботу. Неясно, чи була якась особиста інформація використана в злочинних цілях.

У п'ятницю, 12 травня, Міністерство транспорту повідомило Конгресу в електронному листі, що розслідування інциденту ізолювало злам у певних системах департаменту, які використовуються для адміністративних функцій, таких як обробка транзитних пільг для співробітників.

У заяві для Reuters Міністерство транспорту та зв'язку США заявило, що витік не вплинув на жодну систему безпеки транспортування. Однак не уточнило, хто може бути відповідальним за витік даних.

Міністерство розслідує злам і заморозило доступ до системи транзитних пільг до того часу, поки вона не буде захищена і відновлена.

Максимальний розмір пільги становить 280 доларів на місяць для федеральних службовців, які користуються громадським транспортом для поїздок на роботу. Витік даних торкнувся 114 тисяч нинішніх і 123 тисяч колишніх співробітників.

Федеральні службовці та відомства і раніше ставали мішенню хакерів. Два злами в Управлінні кадрового менеджменту США у 2014 і 2015 роках скомпрометували конфіденційні дані понад 22 мільйонів осіб.

Підозрювані російські хакери, які використовували програмне забезпечення SolarWinds та Microsoft для проникнення у федеральні установи США, зламали мережі Міністерства юстиції і читали електронну пошту в міністерствах фінансів, торгівлі та внутрішньої безпеки. Дев'ять федеральних агентств були зламані, повідомляло агентство Reuters у 2021 році.

Нагадаємо, США ліквідували головний російський шпигунський інструмент, який використовували для крадіжки даних НАТО.

хакериСША

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