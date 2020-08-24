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Зленський вручив державні нагороди DZIDZIO і білорусу Міхалку

Також заснував премії імені Скорика і Патона
Сьогодні, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород України.
Зленський вручив державні нагороди DZIDZIO і білорусу Міхалку Фото: з вільних джерел

Зокрема, він надав почесне звання "Заслужений артист України" таким людям:

  • білоруському виконавцю Сергію Міхалку (соліст гурту Brutto, екслідер гурту "Ляпис Трубецкой");

  • актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO, повідомляє "Громадське".

Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:

  • Василь Приходченко, старший солдат:

  • Олександр Рапута, старший лейтенант;

  • Роман Малишкін, майор;

  • Сергій Куляс, полковник;

  • Сергій Кисленських, майор поліції;

  • Андрій Гнатов, полковник;

  • Григорій Федик, старший прапорщик;

  • Олександр Гордузенко, старший мічман;

  • Андрій Кобильчук, майор;

  • Андрій Кузьменко, солдат;

  • Олександр Черній, старший прапорщик;

  • Степан Губчишин, старший сержант;

  • Володимир Сотніков, капітан поліції;

  • Віталій Олійник, молодший сержант запасу.

  • Марк Вітренко, старший солдат запасу;

  • Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.

Державні нагороди отримали й низка цивільних, зокрема лікарі, вчителі, науковці.

Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона (за внесок у розвиток науки) та імені Мирослава Скорика (за внесок у розвиток музичного мистецтва).

"З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України - Мирослав Скорик та Борис Патон. Я направив до уряду листи щодо заснування двох премій", - зазначив президент.

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24 08 2020 11:30
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