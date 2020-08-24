Зленський вручив державні нагороди DZIDZIO і білорусу Міхалку

Сьогодні, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський вручив низку державних нагород України.

Зокрема, він надав почесне звання "Заслужений артист України" таким людям:

білоруському виконавцю Сергію Міхалку (соліст гурту Brutto, екслідер гурту "Ляпис Трубецкой");

актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO, повідомляє "Громадське".

Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:

Василь Приходченко, старший солдат:

Олександр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малишкін, майор;

Сергій Куляс, полковник;

Сергій Кисленських, майор поліції;

Андрій Гнатов, полковник;

Григорій Федик, старший прапорщик;

Олександр Гордузенко, старший мічман;

Андрій Кобильчук, майор;

Андрій Кузьменко, солдат;

Олександр Черній, старший прапорщик;

Степан Губчишин, старший сержант;

Володимир Сотніков, капітан поліції;

Віталій Олійник, молодший сержант запасу.

Марк Вітренко, старший солдат запасу;

Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.

Державні нагороди отримали й низка цивільних, зокрема лікарі, вчителі, науковці.

Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона (за внесок у розвиток науки) та імені Мирослава Скорика (за внесок у розвиток музичного мистецтва).

"З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України - Мирослав Скорик та Борис Патон. Я направив до уряду листи щодо заснування двох премій", - зазначив президент.

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