Зленський вручив державні нагороди DZIDZIO і білорусу Міхалку
Зокрема, він надав почесне звання "Заслужений артист України" таким людям:
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білоруському виконавцю Сергію Міхалку (соліст гурту Brutto, екслідер гурту "Ляпис Трубецкой");
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актору, режисеру та композитору Михайлу Хомі, більш відомому як DZIDZIO, повідомляє "Громадське".
Серед військовослужбовців нагороди за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, мужність, зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм здобули:
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Василь Приходченко, старший солдат:
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Олександр Рапута, старший лейтенант;
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Роман Малишкін, майор;
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Сергій Куляс, полковник;
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Сергій Кисленських, майор поліції;
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Андрій Гнатов, полковник;
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Григорій Федик, старший прапорщик;
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Олександр Гордузенко, старший мічман;
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Андрій Кобильчук, майор;
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Андрій Кузьменко, солдат;
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Олександр Черній, старший прапорщик;
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Степан Губчишин, старший сержант;
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Володимир Сотніков, капітан поліції;
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Віталій Олійник, молодший сержант запасу.
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Марк Вітренко, старший солдат запасу;
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Ольга Робчук, підполковниця медичної служби.
Державні нагороди отримали й низка цивільних, зокрема лікарі, вчителі, науковці.
Також Зеленський оголосив про заснування двох нових премій: імені Бориса Патона (за внесок у розвиток науки) та імені Мирослава Скорика (за внесок у розвиток музичного мистецтва).
"З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України - Мирослав Скорик та Борис Патон. Я направив до уряду листи щодо заснування двох премій", - зазначив президент.
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