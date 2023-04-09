Злив таємних документів: ПВК "вагнер" намагалася купити зброю у Туреччини – Washington Post

Згідно зі "злитими" документами, на початку лютого вояки з "вагнера" "зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї.

Згідно з секретними документами Пентагону, що витекли в мережу, американські спецслужби знали про спробу ПВК "вагнер" купити зброю в країни НАТО Туреччини, а також добре поінформовані про російські плани щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Washington Post.

Згідно зі "злитими" документами, на початку лютого вояки з "вагнера" "зустрічалися з турецькими представниками для закупівлі зброї та обладнання в Туреччині", щоб посилити позиції ПВК на війні в Україні та в Малі.

З доповіді незрозуміло, чи знав турецький уряд про це, і чи виявилися переговори успішними. Але "відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним", пише видання.

Дві інші сторінки з витоку розвідувального досьє розповідають про плани "вагнера" щодо найму російських ув'язнених для участі в бойових діях в Україні та наголошують на тому, що російські військові стали залежні від ПВК.

"Документи також демонструють те, що давно було зрозуміло, але ніколи публічно це не було сказано вголос: розвідувальне співтовариство США проникло в російську армію та її командування настільки глибоко, що може заздалегідь попередити Україну про напади і надійно оцінити сильні та слабкі сторони російських військ", - йдеться у повідомленні.

Американська розвідка знала про передачу міністерством оборони росії плану завдати ударів по позиціях українських військ у двох місцях у конкретний день у лютому.

Їй також заздалегідь було відомо, що військові готували удари по десятку енергетичних об'єктів і такій самій кількості мостів в Україні.

У документах також було і про можливий союз Китаю з росією.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилися нові секретні документи США про Україну, Китай та Близький Схід.