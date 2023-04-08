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У соцмережах з’явилися нові секретні документи США про Україну, Китай та Близький Схід, – The New York Times

08 квітня 2023, 09:05
У соцмережах з’явилися нові секретні документи США про Україну, Китай та Близький Схід, – The New York Times
джерело glavcom
За даними аналітиків, у Мережу потрапили більше сотні секретних документів.

Стався іще один витік секретної інформації, пов'язаної зі США. На цей раз у соцмережах опублікували секретні документи, які детально показують плани національної безпеки Сполучених Штатів щодо України, Китаю та Близького Сходу. 

Про це повідомляє The New York Times  із посиланням на власні джерела.

За даними аналітиків, у Мережу потрапили більше сотні документів, їх знайшли у Twitter та на інших сайтах. Витік даних, за словами американських посадовців, може завдати серйозної шкоди, тому в Пентагоні занепокоєні через цю ситуацію. 

Представник розвідки США назвав повторний витік даних жахіттям для Штатів, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Мік Малрой, у минулому чиновник америанського Міністерства оборони, наголосив, що витік документів свідчить про "значну діру в безпеці". На його думку, дані "злили" навмисно, і цей інцидент може перешкодити військовому плануванню ЗСУ. Водночас оприлюднені секретні дані він назвав "верхівкою айсберга". 

Експерти, які переглянули документи, що потрапили до соцмереж, кажуть, що вони містять конфіденційну інформацію про Китай, Близький Схід, тероризм і не тільки. Один із чиновників США заявив, що визначити, як стався витік документів, можливо тільки коли стане відомо, хто з чиновників мав до них доступ.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували у соціальних мережах.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат.

Відреагували на злив "даних" про контрнаступ ЗСУ і в офісі Президента України. Оприлюднені матеріали  радник очільника офісу президента Михайло Подоляк назвав фальшими.

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