ЗМІ: Литва забрала у Шарія статус біженця та оголосила персоною нон ґрата

Блогер каже, що вперше про це чує

Низка українських ЗМІ із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомили, що Литва анулювала статус біженця підозрюваному в Україні у держзраді Анатолію Шарію та оголосила його персоною нон ґрата. Сам блогер каже, що вперше про це чує.

Про оголошення Шарія персоною нон ґрата пишуть зокрема "Українська правда" та Liga.net, повідомляє "Громадське".

Зазначають, що це відбулося 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і щоби їм передали відповідні матеріали.

Джерела також повідомляють, що Шарій користується послугами однієї з найдорожчих адвокатських компаній у Литві.

Сам Шарій стверджує, що не чув про це.

"Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати на офіційне повідомлення від Литви, гадаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не надто віриться. Джерело повідомило б ще три тижні тому, щось тут не так, гадаю", - написав Шарій.

Нагадаємо, у 2012 році після відкриття двох кримінальних справ проти Шарія за звинуваченнями в хуліганстві та інсценуванні нападу на себе, він утік з України й отримав у Литві статус біженця.

Тоді Шарій переконував литовську владу, що його переслідує режим тодішнього президента України Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

У 2015 році у Литві вже заявляли, що перевіряють проросійські заяви Анатолія Шарія і розглядають можливість позбавлення його політичного притулку.

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