Зміна клімату: парламент Британії оголосив надзвичайний стан у сфері довкілля

Парламент Великої Британії схвалив оголошення надзвичайного стану у сфері навколишнього середовища та клімату, проте цей крок юридично не зобов'язує уряд до дій.

Автор ініціативи, лідер лейбористів Джеремі Корбін, назвав рішення "величезним кроком вперед". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Міністр навколишнього середовища Майкл Гоув визнав, що з кліматом склалася "надзвичайна ситуація", але не підтримав вимоги лейбористів про її оголошення.

"Ми зобов'язуємося працювати якомога ближче з країнами, які серйозно ставляться до припинення кліматичної катастрофи, і даємо зрозуміти президентові США Дональду Трампу, що він не може ігнорувати міжнародні угоди та дії щодо кліматичної кризи", - сказав Корбін.

Оголошення надзвичайної ситуації є однією з ключових вимог, що висуваються до уряду екологічною групою "Повстання проти вимирання". Вона з 15 квітня почала протести в Лондоні, і відтоді понад 1000 осіб були затримані.

Нагадаємо, що вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.