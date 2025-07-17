Зміна риторики Трампа відкриває нове вікно можливостей для України – The Economist

"Якщо Україна зможе знайти спосіб захистити свої міста з повітря, путін опиниться в пастці обтяжливої війни на виснаження".

Нова схема щодо поставок зброї Україні, заснована на словах президента США Дональда Трампа, може виявитися ненадійною, проте Київ і його союзники мають скористатися моментом.

Про це пише The Economist, аналізуючи низку останніх заяв американського лідера.

За останні півроку Трамп неодноразово висловлювався щодо України — від обіцянки закінчити війну за 24 години до погроз припинити постачання зброї. Днями Трамп продемонстрував новий ентузіазм щодо підтримки України, і цейвражаючий розворот поєднує в собі двозначність, театральність і цинізм, наголошується в публікації.

Проте він відкриває Україні та її союзникам шлях до стабілізації позиції, що слабшає, і вони повинні ним скористатися, констатує The Economist.

Видання нагадує, що раніше Трамп називав російського диктатора владіміра путіна "генієм", одночасно звинувачуючи у війні Україну та принижуючи її президента Володимира Зеленського перед світовими ЗМІ. Тепер же його позиція, озвучена після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інша.

Аналізуючи зміну риторики, в The Economist вказали на мінливість Трампа, який спершу, здавалося, схвалив удари Києва вглиб рф, а потім закликав Зеленського не бити по москві і заявив, що не схильний передавати Україні далекобійні ракети. Не виглядають переконливими і його погрози ввести "жорсткі" вторинні мита.

Проте один елемент нової позиції Сполучених Штатів має цінність — постачання зброї, йдеться в матеріалі. На відміну від Байдена, який передавав американську зброю Україні, Трамп хоче, щоб європейські уряди її купували, а потім уже передавали Києву. Логіка брудна, підкреслює The Economist, додаючи, що сам Трамп вважає це "хорошим бізнесом".

Втім, оплативши зброю, європейці могли б заповнити прогалини у військовій сфері, а витрати покрити за рахунок заморожених російських державних активів, розмірковує автор публікації. Так, Німеччина вже заявила, що купить ракетні батареї Patriot, які можуть забезпечити протиповітряну оборону України.

Однак, оскільки нова домовленість ґрунтується на словах Трампа, вона не є надійною. Навіть якщо Сполучені Штати готові продавати зброю, а Європа її купувати, деяких видів озброєння може не вистачити, припустили в The Economist. Однак це дасть змогу виграти час, щоб Європа наростила виробництво необхідних озброєнь, а Україна розробила нові способи запобігання ударам рф по цивільному населенню.

"Якщо Україна зможе знайти спосіб захистити свої міста з повітря, путін опиниться в пастці обтяжливої війни на виснаження", — пише The Economist.

Бажання Трампа швидко домогтися мирної угоди виявилося лише фантазією. І, хоча його слова мало що значать, Україна і Європа повинні цим скористатися, щоб створити механізм, який не потребуватиме щоденних рішень президента США для свого функціонування, резюмується в публікації.

4 липня Дональд Трамп оголосив, що США і НАТО уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть "найкращу у світі" зброю і продаватимуть її НАТО, а Альянс координуватиме постачання в Україну.

У зв'язку з масштабними обстрілами України і загальною ескалацією війни, президент США Дональд Трамп дав путіну 50 днів на досягнення мирної угоди з Києвом.

У разі відмови, американський лідер пригрозив запровадити вторинні санкції у вигляді 100-відсоткових мит на імпорт товарів з росії.