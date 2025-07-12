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ПОЛІТИКА

Зміна тону Трампа щодо путіна не переконала Європу в підтримці України – FT

12 липня 2025, 14:39
Зміна тону Трампа щодо путіна не переконала Європу в підтримці України – FT
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Наразі немає доказів того, що у Вашингтоні вже вирішили зайняти більш прокиївську позицію, ніж було досі.

Президент США Дональд Трамп справді розчарований російським диктатором владіміром путіним та його небажанням йти на поступки під час мирних переговорів, яке вже досягло переломного моменту. Останні гнівні заяви американського лідера свідчать про зміну тону Білого дому. Та у Financial Times наголошують, що це ще не означає, що республіканець схиляється до проукраїнської позиції. 

"Це попереджувальний постріл на адресу росії й путіна. Але це не означає, що США раптово стануть більшим союзником і прихильником України або відіграватимуть значнішу роль, ніж раніше", — прокоментував ситуацію експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн. 

Нова риторика Трампа вселила деяку надію у європейців щодо потенційної зміни його ставлення. Втім, досі немає доказів того, що у Вашингтоні вже вирішили зайняти більш прокиївську позицію, ніж було досі. 

"Західні союзники України, як і раніше, вважають, що Трамп схильний розглядати путіна як свого головного партнера по переговорах у будь-якому врегулюванні, а Зеленського — як основну перешкоду на шляху до досягнення реальної мирної угоди", — попереджають у FT. 

Нагадаємо, країни НАТО розробили новий спосіб постачання критично важливої американської зброї Україні для її боротьби з росією.

війнаВладімір ПутінзброяДональд ТрампЗахідпідтримка України

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