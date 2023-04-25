Зміни в Twitter викликали сплеск російської та китайської пропаганди – AP

Пропагандисти ширять фейки про Україну, біолабораторії та інші вигадки.

Аналітики зафіксували активний ріст кількості підписників російських, китайських та іранських державних ЗМІ у Twitter після зміни політики платформи.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на оприлюднені лондонською некомерційною організацією Reset дані.

Reset відстежує використання соціальних медіа авторитарними урядами для поширення інформації. Дослідники виявили, що політика Twitter полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для ширшої аудиторії.

Платформа більше не позначає контрольовані державою медіа та пропагандистські агентства, а також більше не забороняє автоматичне просування чи рекомендацію користувачам їх вмісту.

Обидві внесені платформою зміни посилили здатність кремля використовувати її для поширення брехні та оманливих заяв про вторгнення в Україну, політику США та інші теми. Облікові записи російських державних ЗМІ тепер отримують на 33% більше переглядів, ніж було лише кілька тижнів тому, до внесення змін

В середньому збільшення оцінюється у понад 125 тисяч додаткових переглядів на кожен допис.

Йдеться, зокрема, про дописи, в яких йшлося про те, що ЦРУ має відношення до атак на США 11 вересня 2001 року, що лідери України розкрадають іноземну допомогу своїй країні, і що вторгнення росії в Україну було виправданим, оскільки США розгорнули в ній таємні біологічні лабораторії.

Те саме стосується і державних медіа-агенцій, керованих Іраном і Китаєм.

До останньої зміни Twitter прикріплював мітки з написом "російські державні ЗМІ", щоб повідомити користувачам про походження вмісту . Це обмежувало поширення пропаганди кремля, адже облікові записи не просувались автоматично не потрапляли у "рекомендоване".

З кінця березня позначка Stay informed біля дописів медіа, що контролюються росією та Китаєм, більше не з'являється, хоча офіційно політика Twitter щодо державних видань цих країн не змінювалася.

Висновки Reset були підтверджені Лабораторією цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council, де дослідники встановили, що зміни, ймовірно, були внесені Twitter наприкінці минулого місяця. Використання позначок спричинило втрату фоловерів, втім після їх зникнення кількість підписників у багатьох акаунтах значно зросла

До впровадження змін зацікавлені в пошуку кремлівської пропаганди користувачі повинні були шукати безпосередньо обліковий запис, або його вміст. Тепер його можна рекомендувати або рекламувати, як і будь-який інший контент.

Маск заявляв, що не бачить різниці між фінансованими державою пропагандистськими агентствами, якими керують авторитарні лідери, і незалежними інформаційними агентствами на Заході.

"Усі джерела новин є частково пропагандою, однак деякі більше за інших", — написав він у Twitter минулого року.

Раніше повідомлялось, що Twitter перестав маркувати ЗМІ, які фінансує держава.