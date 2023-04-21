Twitter перестав маркувати ЗМІ, які фінансує держава

Соціальна мережа Twitter прибрав з акаунтів низки ЗМІ позначки про джерела фінансування.

Маркування пропало навіть в ЗМІ таких країн як росія та Китай.

Про це повідомляє BBC.

Зміни в мікроблогах зачепили такі акаунти як британське BBC, російського пропагандистського ресурсу RT, NPR у США та інші.

Низка медіа, включно з американською громадською телерадіокомпанію NPR та канадську CBC, призупинили діяльність в Twitter після того, як їм присвоїли позначку "фінансується урядом".

ЗМІ заявили, що опис був неточним і підірвав довіру до них як до незалежних медіа.

Раніше BBC також подала скаргу після того, як їй присвоїли позначку "фінансується урядом" замість "фінансується громадськістю".

Власник Twitter Ілон Маск зрештою змінив позначку, заявивши при цьому, що соціальна мережа намагається бути точною. Але сьогодні позначка зникла з акаунту BBC в Twitter.

Крім того були видалені позначки, які вказують на джерела фінансування таких медіаорганізацій, як китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" і російський пропагандистський ресурс RT, що фінансуються урядами своїх країн.

З самого початку ці позначки були додані для того, щоб вказати на зв'язок акаунту з державними ЗМІ чи урядом.