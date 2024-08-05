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Знайдено ще один газовоз із "тіньового флоту" рф – Bloomberg

05 серпня 2024, 14:33
Знайдено ще один газовоз із
Фото: flickr.com/lightgraphs
росія збирає судна для перевезення СПГ, щоб обійти обмеження.
росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу. До санкційного газового об'єкту причалювало судно без страховика, з фейковим місцезнаходженням і належить маловідомій індійській компанії.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Так, біля експортного заводу "Арктик СПГ 2" могло причалити судно Pioneer, яке показувало, що воно знаходиться на відстані 1300 кілометрів.
 
Pioneer - частина ймовірного "темного флоту" суден для перевезення СПГ. Супутникові знімки, зроблені 1 серпня, вперше показали СПГ-танкер на арктичному об'єкті, який не міг почати експорт через західні обмеження.
Pioneer управляється компанією Ocean Speedstar Solutions. Компанія була зареєстрована в червні і має юридичну адресу в 150 кілометрах від Мумбаї. Pioneer належить компанії Zara Shipholding, яка вказала ту саму адресу, що й Ocean Speedstar.
 
До червня судном недовго керувала компанія Nur Global Shipping, ще одна маловідома компанія, яка працює з готелю Meydan у зоні вільної торгівлі ОАЕ. Використання маловідомих компаній схоже на маневр москви зі створення тіньового флоту нафтових танкерів.
 
У базі даних Міжнародної морської організації страховик Pioneer також значиться як "невідомий" - ще одна характерна риса суден "темного флоту".
 
Дані стеження за судном Pioneer вказують на те, що воно перебуває в Баренцевому морі на північний схід від Норвегії, на великій відстані від Arctic LNG 2. На супутникових знімках судно не перебуває в тому місці, яке вказано системою стеження.
 
За даними Equasis, у червні компанія Ocean Speedstar взяла на себе управління іншим підозрюваним судном тіньового флоту СПГ - Asya Energy. Раніше судно Asya Energy також перебувало під управлінням дубайської компанії Nur Global Shipping. За даними суднового трекінгу, газовоз також перебуває в Баренцевому морі.

 

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