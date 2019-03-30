Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі

Тиранозавр "Скотті", стать якого вчені так і не змогли визначити, важив близько 9,8 тонн і прожив приблизно 30 років
Канадські палеонтологи з'ясували, що тиранозавр рекс, останки якого знайшли у Канаді майже 30 років тому, вважається найважчим і найстарішим у своєму виді знайденим динозавром.
Знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі Фото: nytimes.com

Тиранозавр "Скотті", стать якого вчені так і не змогли визначити, важив близько 9,8 тонн і прожив приблизно 30 років, повідомляє "Громадське".

Вчені пояснюють, що визначили вагу динозавра, вимірявши його стегнові кістки, ноги, плечі, і порівняли їх з іншими екземплярами цього виду.

Науковці виявили останки "Скотті" у 1991-му в долині біля річки Френчман, на кордоні Канади і США.

Згодом вченим вдалось знайти ще зуб і хребець хвоста тиранозавра, завдяки чому, вони визначили що вік ящура приблизно 65 млн років (Крейдяний період). На розкопки і аналіз кісток науковці витратили понад 10 років. 

На думку палеонтологів, "Скотті" міг на кілька років пережити тиранозавра "Сью", останки якого знайшли у США, у Південній Дакоті, раніше, у 1990 році. Раніше "Сью" вважався найбільшим знайденим тиранозавром. 

Раніше у Бразилії вчені оголосили про відкриття найбільшого динозавра в країні.

Нагадаємо, що палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 03 2019 17:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.