Знайдений у Канаді 30 років тому тиранозавр виявився найбільшим у світі

Тиранозавр "Скотті", стать якого вчені так і не змогли визначити, важив близько 9,8 тонн і прожив приблизно 30 років

Канадські палеонтологи з'ясували, що тиранозавр рекс, останки якого знайшли у Канаді майже 30 років тому, вважається найважчим і найстарішим у своєму виді знайденим динозавром.

Тиранозавр "Скотті", стать якого вчені так і не змогли визначити, важив близько 9,8 тонн і прожив приблизно 30 років, повідомляє "Громадське".

Вчені пояснюють, що визначили вагу динозавра, вимірявши його стегнові кістки, ноги, плечі, і порівняли їх з іншими екземплярами цього виду.

Науковці виявили останки "Скотті" у 1991-му в долині біля річки Френчман, на кордоні Канади і США.

Згодом вченим вдалось знайти ще зуб і хребець хвоста тиранозавра, завдяки чому, вони визначили що вік ящура приблизно 65 млн років (Крейдяний період). На розкопки і аналіз кісток науковці витратили понад 10 років.

На думку палеонтологів, "Скотті" міг на кілька років пережити тиранозавра "Сью", останки якого знайшли у США, у Південній Дакоті, раніше, у 1990 році. Раніше "Сью" вважався найбільшим знайденим тиранозавром.

Раніше у Бразилії вчені оголосили про відкриття найбільшого динозавра в країні.

Нагадаємо, що палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.