Палеонтологи виявили в Антарктиді останки "родича" динозаврів

Палеонтологи виявили в Антарктиді останки рептилії розміром з ігуану, яка була "двоюрідним братом" динозаврів.

250 мільйонів років тому континент був домом для різноманітних представників дикої природи, в тому числі, для рептилії, назва якої означає "король Антарктиди", повідомляє Naked science.

Дослідникам вдалося виявити неповний скелет Antarctanax shackletoni, але вони вважають, що рептилія була хижаком, який полював на комах, ранніх родичів ссавців і земноводних.

Разом з тим, найцікавіше в рептилії – час і місце її проживання. Приблизно за мільйон років до появи Antarctanax shackletoni на Землі сталася одне з наймасовіших вимирань видів, в ході якого загинуло близько 90% тварин. Роки, що послідували за вимиранням, були еволюційно вільними, що призвело до появи нових видів, які змагалися один з одним. Однією з найбільш успішних груп стали архозаври, включаючи динозаврів.

Виявлення Antarctanax допоможе підтримати ідею про те, що Антарктида була місцем швидкої еволюції і диверсифікації після масового вимирання. Вчені підкреслюють, що континент – одне з місць, де наука перебуває на ранній стадії дослідження, і Antarctanax — лише маленький внесок у вивчення історії Антарктиди.

Нагадаємо, на північному заході Китаю група вчених з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Пекіна виявила близько 200 скам'янілостей дорослих птерозаврів і понад 200 їхніх яєць.

Також, на аукціоні Drouot в Парижі пішли з молотка два скелети динозаврів за більш ніж 1,4 млн євро (2,2 млн дол.).