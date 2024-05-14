росія знаходить величезні запаси газу і нафти поблизу Антарктиди, що може призвести до конфлікту з Британією – The Telegraph

Експерти попереджають, що не варто довіряти обіцянкам росії.

росія виявила в районі Антарктиди, на який претендує Великобританія, величезні запаси газу і нафти, які в десять разів перевищують ті, що були видобуті з Північного моря за півстоліття.

Вона може націлитися на буріння в заповідній зоні.

Про це пише The Telegraph.

Оцінку запасів корисних копалин зробили російські дослідницькі судна і її представили британському парламентському комітету.

російське судно "Академік Олександр Карпінський", що належить державній геологорозвідувальній компанії "Росгео", працювало в цьому районі протягом багатьох років.

Антарктида є міжнародною територією, що охороняється, і, згідно з договором, підписаним у 1959 році, видобуток корисних копалин там заборонений. Однак британці вважають, що їхнє Міністерство закордонних справ занадто довірливо поставилося до російських планів і що існує серйозний ризик того, що в цьому районі може розпочатися буріння.

Парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девід Ратлі зазначив, що російському дослідницькому судну дозволили роботу в цьому районі, оскільки вважалося, що росіяни лише проводять наукові дослідження.

Однак експерти попереджають, що покладатися на те, що росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, наївно. Це довело її вторгнення в Україну.

Професор геополітики та експерт з питань Антарктики Калус Доддс додав, що діяльність росії в цьому районі нагадує розвідку нафти і газу, а не наукові дослідження, і що, на його думку, ведеться підготовка до видобутку викопного палива.

Наприкінці цього місяця в Індії відбудеться зустріч країн-учасниць Договору про Антарктику, на якій обов'язково обговорюватиметься російська діяльність у регіоні. Договір, який захищає Антарктиду, діє до 2048 року.