"Знімай хутро назавжди" - у 10 містах України провели антихутряні акції
Про це заявив засновник зоозахисної ініціативи UAnimals, яка запустила акцію, Олександр Тодорчук, повідомляє "Громадське".
У руках люди тримали плакати з написами "Знімай хутро назавжди", "Життя тварини важливіше шуби", "Життя красивіше, ніж шуба".
Олександр зазначив, що своєю акцією хотіли, перш за все, закликали людей відмовлятися від хутра - "адже лише зменшення попиту зменшить пропозицію".
На акції в Києві учасники також збирали хутряні речі, аби передати їх безхатькам через громадську організацію "Жизнелюб". Тодорчук зазначив, що вдалося зібрати дві великі коробки.
Ще однією метою акції було стимулювати народних депутатів проголосувати за законопроект №10019, який передбачає заборону хутряних ферм. На його підтримку збирали підписи.
Також люди в 10 містах України закликали українських дизайнерів та бренди відмовитися від використання хутра у своєму одязі.
Олександр додає, що заснував зоозахисну ініціативу UAnimals 2 роки тому й працює над тим, аби "світ і, зокрема Україна, ставали гуманнішими".
Нагадаємо, що міська рада Лос-Анджелеса ухвалила рішення заборонити з початку 2020 року продажу в межах міста продукції, яка містить натуральне хутро та шкіру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"