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"Знімай хутро назавжди" - у 10 містах України провели антихутряні акції

У руках люди тримали плакати з написами "Знімай хутро назавжди", "Життя тварини важливіше шуби", "Життя красивіше, ніж шуба"
У 10 містах України 24 лютого провели антихутряні акції. До подій долучився Київ, Житомир, Львів, Запоріжжя, Тернопіль та інші міста.
"Знімай хутро назавжди" - у 10 містах України провели антихутряні акції Фото:Facebook

Про це заявив засновник зоозахисної ініціативи UAnimals, яка запустила акцію, Олександр Тодорчук, повідомляє "Громадське".

У руках люди тримали плакати з написами "Знімай хутро назавжди", "Життя тварини важливіше шуби", "Життя красивіше, ніж шуба".

Олександр зазначив, що своєю акцією хотіли, перш за все, закликали людей відмовлятися від хутра - "адже лише зменшення попиту зменшить пропозицію".

На акції в Києві учасники також збирали хутряні речі, аби передати їх безхатькам через громадську організацію "Жизнелюб". Тодорчук зазначив, що вдалося зібрати дві великі коробки.

Ще однією метою акції було стимулювати народних депутатів проголосувати за законопроект №10019, який передбачає заборону хутряних ферм. На його підтримку збирали підписи.

Також люди в 10 містах України закликали українських дизайнерів та бренди відмовитися від використання хутра у своєму одязі.

Олександр додає, що заснував зоозахисну ініціативу UAnimals 2 роки тому й працює над тим, аби "світ і, зокрема Україна, ставали гуманнішими".

Нагадаємо, що міська рада Лос-Анджелеса ухвалила рішення заборонити з початку 2020 року продажу в межах міста продукції, яка містить натуральне хутро та шкіру.

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24 02 2019 20:28
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