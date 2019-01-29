Зниклого капітана судна "Норд" можуть оголосити у розшук, - прокуратура

"Прокуратура АРК підтримує по Горбенку тільки державне обвинувачення, і все"

У разі неявки капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

Про це проекту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії" сказав заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний.

"Прокуратура АРК підтримує по Горбенку тільки державне обвинувачення, і все. Коментувати заяви адвокатів складно, оскільки ми за Горбенком не дивилися, не стежили і не контролювали його місцезнаходження", - заявив Поночовний.

Він додав, що згідно з кримінально-процесуальним кодексом, на Горбенка були покладені певні обов’язки.

"У разі зміни місця проживання він повинен був інформувати суд. На кожен виклик він зобов’язаний був з’являтися в суд. Якщо він не з’явиться, судом будуть ухвалені відповідні рішення: або оголошення в розшук, або повторний виклик", - зазначив правоохоронець.

Наступне засідання за участю капітана "Норду" Горбенка заплановано на 1 лютого в Оболонському райсуді Києва.

Нагадаємо, що адвокат капітана риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенко Максим Могильницький заявляє про зникнення свого підзахисного.