Знищено черговий російський Су-25 на Донеччині
08 лютого 2025, 15:55
Су-25 Фото: прес-служби Міноборони
Це перший штурмовик, який ЗСУ уразили цього року.
Сьогодні, 8 лютого, на Торецькому напрямку збили російський штурмовик Су-25.
Про це 28 ОМБр написала в Telegram-каналі.
"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться в дописі.
Більш детальну інформацію бригада обіцяла надати пізніше.
Влітку 2024 року ЗСУ збили "Іглою" російський штурмовик Су-25 на Донеччині.