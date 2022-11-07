ВІДПОЧИНОК НОВИНИУ центрі Праги з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Знищену в Україні російську техніку показують у центрі Праги
У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня
Фото: Twitter Rikard Jozwiak
У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Фото: Твіттер Рікардо Джозвяка
Фото: Твіттер Рікарда Джозвяка
Виставку організували МВС України за підтримки міністерств Чехії.
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11 07 2022 12:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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