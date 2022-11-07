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Знищену в Україні російську техніку показують у центрі Праги

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня
У центрі Праги з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.
Знищену в Україні російську техніку показують у центрі Праги Фото: Twitter Rikard Jozwiak

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Фото: Твіттер Рікардо Джозвяка

Фото: Твіттер Рікарда Джозвяка

Виставку організували МВС України за підтримки міністерств Чехії.

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11 07 2022 12:54
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